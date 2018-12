È prevista per giorno 19 Dicembre alle ore 20:30 la prima del Musical “La Bella e la Bestia” presso il teatro Margherita di Caltanissetta.Una reinterpretazione del kolossal Disney che ha fatto innamorare tutti i bambini e che ancora oggi riesce ad emozionare anche chi bambino non lo è più. Ad interpretare i vari personaggi protagonisti saranno i ballerini della scuola di ballo New Planet Dance:La Bestia, interpretata da Mattia Ognibene; Emanuel Orlando sarà Lumiere; Tockins verrà invece interpretato da Michele Giardina; ad indossare i panni di Mrs Guardarobe sarà Rita La Paglia; Letont, inseparabile amico di Gaston sarà interpretato da Federico Cravagna.La Danza ad alti livelli grazie alla partecipazione di due ballerini di classe internazionale: Veronica Seminara sarà la vecchia mendicante che si trasformerà in fata, mentre Rocco Lo Nigro indosserà i panni di Gaston. Grande spessore musicale dato dalla presenza di due voci: Marica D’Antoni che interpreterà Belle e Noemi D’Antoni nei panni della dolcissima Mrs Bric. L’intero musical sarà impreziosito da un pilastro del teatro nisseno: Giorgio Villa. Il noto attore e regista si calerà nella parte di Maurice, il padre di Belle, che affronterà varie peripezie per proteggere la figlia dal male.Giorgio Villa sarà parte fondamentale e integrante dello spettacolo, perché oltre ad interpretare la parte di Maurice, sarà una guida fondamentale per i ragazzi della New Planet dance che per la prima volta dovranno recitare ed interpretare gli amati personaggi della Disney.