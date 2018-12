CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, ha ricevuto martedì mattina a palazzo del Carmine la visita istituzionale del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e artigianato, Giovanna Candura.

“Con la commissaria straordinaria Giovanna Candura siamo accomunati dall’amore per la città e dalla volontà di spingere una ripresa della attività economiche. Abbiamo condiviso l’impegno per il festival del torrone, prodotto dolciario che la Camera di commercio intende sostenere attraverso un distretto di filiera mentre il Comune anima il percorso per il riconoscimento del marchio IGP”, ha dichiarato il sindaco Ruvolo. “La Camera di Commercio è sempre pronta a dialogare con tutti gli attori del territorio per migliorare la qualità della vita dei cittadini-utenti – ha dichiarato la commissaria straordinaria Giovanna Candura –. Un territorio più fruibile incentiva gli investimenti e, di conseguenza, migliora la competitività”.

Il sindaco ha espresso apprezzamento per il lavoro avviato dalla Camera di commercio per la stabilizzazione dei dipendenti precari e condiviso l’importanza di un’azione congiunta per difendere il territorio rispetto alle problematiche della viabilità. Ruvolo e Candura hanno affrontato il tema dell’università, ritenendo il corso di Agraria un’importante opportunità per il territorio. In tal senso andranno pienamente utilizzate le strutture presenti in centro storico a partire dalla casa dello studente nell’ex convento San Domenico.

“Abbiamo discusso delle preoccupazioni di alcuni commercianti che hanno recentemente incontrato il commissario – afferma il sindaco Ruvolo – e valuteremo insieme gli interventi per risolvere le problematiche che sono state sottoposte: dalla sicurezza all’illuminazione che verrà potenziata e la transitabilità delle strade, in linea con quanto precedentemente concordato dall’Amministrazione comunale con gli stessi commercianti”.