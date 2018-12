CALTANISSETTA – Al fine di stimolare i giovani studenti ad assumere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed alla prevenzione dei tumori, è stato predisposto dalla referente di ed. alla salute Prof.ssa Paola Garito, insieme ad un gruppo di docenti dell’IISS “L. Russo” , diretto da Maria Rita Basta, il progetto “La prevenzione dei tumori… parliamone a scuola”, che prevede degli incontri con medici specializzati nel settore che operano presso le UU.OO. dell’ASP di Caltanissetta.

Così lo scorso 10 dicembre gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo Tecnologico “Chimica, Materiali e Biotecnologie sanitarie”, hanno avuto l’opportunità di incontrare Giovanni Di Lorenzo, chirurgo oncologo presso il P.O. “S. Elia” di Caltanissetta, che ha trattato il tema della Prevenzione primaria, focalizzata sull’adozione di comportamenti e stili di vita in grado di evitare o ridurre l’insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento

sfavorevole, assumendo quindi uno stile di vita sano che comprende un’alimentazione antitumorale ed attività fisica ma anche la somministrazione di vaccini su determinati virus che aumentano il rischio di cancro, come quello per il papilloma virus o per l’epatite B. Si è parlato di prevenzione secondaria che si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, ossia la possibilità di individuare il tumore tra l’insorgenza dello stesso e la manifestazione dei primi sintomi e di screening oncologico che attualmente è previsto per tumori come quello alla mammella, alla cervice uterina, alla prostata e al colon-retto.

Particolarmente interessante e coinvolgente è stato definito dagli studenti l’apporto del dottor Di Lorenzo, che grazie alla sua abilità oratoria è riuscito a catturare la loro attenzione e partecipazione .

Al termine della relazione si è soffermato a rispondere alle innumerevoli domande poste sull’argomento favorendo anche un’importante ricaduta didattica.