CALTANISSETTA. Giovedì 13 dicembre alle ore 18, nella Chiesa Cattedrale della Diocesi DI Caltanissetta, il Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, Cardinale Angelo Becciu, nella solenne Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento, consegnerà alla Chiesa nissena il Decreto di venerabilità del Servo di Dio, S.E. Mons. Giovanni Jacono. Quest’ultimo, nato a Ragusa nel 1873 e morto nel 1957. ha trascorso alla guida della Diocesi nissena 35 anni della sua santa vita, dal 1921 al 1956, circondato dalla venerazione del popolo di Dio, che sempre ne ha riconosciuto la profonda bontà, la spiritualità della sua preghiera, la dedizione determinata e generosa alla Chiesa e la povertà assoluta ed esemplare, vissuta con totale coerenza fino all’ultimo giorno della sua vita. L’allora Vescovo di Ragusa, Mons. Pennisi, che ne celebrò le esequie, disse: «E’ morto il Vescovo più povero della Sicilia». In soli dieci anni dall’avvio del processo canonico è arrivato il riconoscimento delle sue virtù eroiche, passo decisivo per la “beatificazione”. Fu compagno di studi a Roma del futuro Papa Giovanni XXIII che già allora ne apprezzava l’umiltà.