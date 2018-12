CALTANISSETTA – Erano da tempo attenzionati dai carabinieri i sette nisseni che sono stati arrestati domenica 2 dicembre all’alba per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli in via Salvatore Averna. Secondo le indiscrezioni filtrate il blitz doveva già essere effettuato la settimana scorsa ma era poi era stato rimandato. I carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di una famiglia di fruttivendoli:i fratelli Pietro Massimo e Antonino Messineo, Massimiliano Guttilla (genero di Messineo) e Michele Gambino; a tutti gli arrestati sono stati concessi gli arresti domiciliari. Sul loro capo pendono, a vario titolo, le accuse di promozione e organizzazione di competizioni clandestine tra animali, con scommesse clandestine.

I militari dell’arma, domenica mattina, hanno atteso che i sospetti dessero il via alla gara: lanciati i due cavalli con calesse al galoppo, ecco spuntare i carabinieri che hanno effettuato gli arresti. (Foto di repertorio)