CALTANISSETTA – Domenica 30 dicembre si è tenuta, presso la sede dell’Associazione Pensionati Villa Cordova, la premiazione del 1° Torneo di Briscola 500, organizzato dal movimento Direzione Futuro su richiesta della stessa Associazione Pensionati.

Direzione Futuro sottolinea: “Siamo stati ben felici di accogliere la richiesta pervenutaci dall’associazione pensionati Villa Cordova, in quanto abbiamo passato momenti di svago e gioia davvero inaspettati. Abbiamo potuto constatare come tutti gli anziani si prodighino per tenere pulito e in ordine quello spazio che occupano all’interno della villa comunale e come gli stessi siano un fiume in piena di idee per tornare a far rivivere quei luoghi che sono stati dei punti di riferimento dell’infanzia di tutti i nisseni. Abbiamo preso in carico, infatti, diverse idee da mettere in atto già dall’inizio del 2019, come la sistemazione dei giochi per bambini, la sistemazione della fontana, per finire con l’idea che ha fatto brillare gli occhi di tutti: il ritorno del presepe all’interno della Villa Cordova per tutto il periodo natalizio, già a partire dal prossimo Natale.Questo torneo di briscola con i pensionati ha avvalorato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la tesi che Direzione Futuro sostiene sin dalla sua nascita: recuperare la memoria storica della città, per costruire il nuovo, rilanciando l’azione politica e amministrativa della città, ormai mortificata da un’amministrazione incapace e superba”.