CALTANISSETTA – Valorizzare il territorio locale e supportare le imprese è un impegno che la Camera di Commercio di Caltanissetta assume seguendo direttrici plurime.

L’ente, in qualità di punto di riferimento e soggetto intermediario tra fornitori e consumatori, ha costituito un tavolo tecnico con il Centro Commerciale Naturale Centro Storico di Caltanissetta.

“Le nostre porte sono sempre aperte e pronte ad accogliere le aziende che desiderano, con il nostro supporto, individuare soluzioni sostenibili per lo sviluppo del territorio e una sana competitività” ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura.

Il protocollo firmato prevede l’utilizzo dei locali camerali per riunioni operative dei suoi rappresentanti e l’apertura di un dialogo con tutti i soggetti pubblici e privati nonché gli organismi associativi degli imprenditori e dei consumatori presenti nel territorio.

“Il nostro intento è quello di far emergere tutte le criticità economiche e infrastrutturali di cui soffre il tessuto economico del territorio – ha concluso il Segretario Generale Guido Barcellona -. Solo dopo aver individuato il quadro generale, in sinergia con tutti gli altri rappresentanti, procederemo per confluire le proposte verso soluzioni sostenibili che possano soddisfare le esigenze di tutti gli attori coinvolti”