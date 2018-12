CALTANISSETTA – Assalto notturno di una banda di ignoti a negozio di generi alimentari nel centro storico di Caltanissetta, in via Re D’Italia. I malviventi, approfittando dell’oscurità, hanno sfondato la vetrata della porta d’ingresso dell’esercizio commerciale ed asportato il registratore di casa: un misero bottino, appena poche decine di euro. L’insolito fragore ha svegliato alcuni residenti della zona che immediatamente hanno contattato le forze dell’ordine che in pochi minuti sono giunte sul luogo. I criminali si erano però già dileguati per le strette viuzze della zona. (Foto di repertorio)