Sono diversi i comunicati stampa di condivisioni da parte di Enti provinciali relativi alla manifestazione di denuncia dell’attuale disastroso stato della viabilità .

L’ANCE DI CALTANISSETTA – “Anno dopo anno, gli abitanti del “Vallone” percorrono tracciati di remota concezione, caratterizzati da geometrie oggi inaccettabili (tortuosità, pendenze elevate, carreggiata di ridotte dimensioni), subiscono anche gli effetti da uno stato dei luoghi di tipo collinare, formato da terreni del tipo limo- sabbiosi e/o limo- argillosi, aventi pendenze sensibilmente elevate e poggianti su sub-strati marnosi, gessosi e tal volta salini, la cui stabilità è facilmente alterabile in caso di particolari eventi meteorici. E’ stato sufficiente il ripetersi di eventi piovosi copiosi ed intensi, per far sì che il “vallone” sia rimasto isolato dal resto del mondo. L’impraticabilità dei collegamenti limita i Siciliani provocando loro un danno personale ed impoverisce ulteriormente l’economia più degradata dell’intera Europa”. Per questi moti l’ANCE di Caltanissetta aderisce alla manifestazione che si terrà nei prossimi giorni, accendendo così dei riflettori riguardo la viabilità del Vallone. Distinti saluti Arch. Claudio Mingoia”-

LA FENIMPRESE CALTANISSETTA – “Intervento da parte di Fenimprese, per il forte degrado in cui versano le strade che collegano i centri minori al capoluogo.

Esprimiamo il nostro disappunto, facendoci portavoce delle imprese nonché lavoratrici e dei lavoratori impiegati nei vari comparti che potrebbero dare un impulso determinante alla ripresa del territori e invece sono penalizzati da una viabilità ormai da terzo mondo. «I tagli perpetrati dagli organi istituzionali preposti a gestire un certo tipo di attività in settori strategici come la viabilità, hanno fatto in modo che i fondi destinati al territorio siano ora utilizzati per fini lontani dai bisogni della gente –Queste nostre zone, sono martoriate dalle scelte miopi di chi non ha la minima consapevolezza della fatica che si fa per garantire una vita dignitosa alla propria famiglia». «Chiediamo pertanto allo Stato, alla Regione e alle amministrazioni comunali di farsi portavoce del malessere che questa situazione sta generando, e insieme alle parti sociali avviare un percorso per realizzare una viabilità che permetta ai cittadini di spostarsi adeguatamente secondo le proprie esigenze, e agli imprenditori di poter operare senza costi aggiuntivi . Non è pensabile avere strade con tempi di percorrenza che vanno dai 50 ai 30 km orari per mancanza di manutenzione. Così come non e’ pensabile che franino le strade o crollino i muri di contenimento per mancanza di manutenzione e/o monitoraggio del territorio. Per svegliare le coscienze occorre che “ci scappi il morto” ? deve avvenire l’irreparabile? Certo che no, allora partiamo da Mussomeli e tutti insieme facciamo sentire la voce delle imprese e della gente che tutti i giorni deve percorrere quelle strade oramai non più transitabili e pericolose.”

MOVIMENTO CONSUMATORI SICILIA CENTRO ORIENTALE – Viabilità nel caos- E’ ora di tutelare i cittadini “In questi giorni, si stanno moltiplicando le iniziative di associazioni e comitati che richiamano l’attenzione sullo stato della viabilità delle zone interne della provincia di Caltanissetta. Per questo Movimento Consumatori intende aderire e prestare tutta l’assistenza possibile, alla mobilitazione generale proclamata sia dai Comitati di Quartiere di Caltanissetta, dalle associazioni e dai vari comitati. In particolare poi, intendiamo stare al fianco, come già fatto in altre occasioni, del Comitato di tutela dei diritti di Mussomeli, che con Francesco Amico, ha puntato il dito contro l’abbandono delle strade provinciali di tutto il nord della provincia di Caltanissetta. E’ ora di far sentire la propria voce, di mettersi con forza dalla parte di chi ogni giorno si mette su strada sperando che la stessa sia percorribile, o che non arrivi un fiume in piena a spazzare via ciò che è rimasto della viabilità provinciale. Azioni concrete, tutele immediate, senza attendere l’ennesimo incidente, l’ennesima tragedia”