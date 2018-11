VALLELUNGA PRATAMENO – ( Dall’Ufficio Comunicazioni Diocesi) – “Martedì 27 novembre alle 18.00, nella Chiesa Madre di Vallelunga, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Mons. Mario Russotto sarà ordinato Diacono il seminarista Giuseppe Gioeli, 26 anni, della comunità parrocchiale di Santa Maria di Loreto in Vallelunga.

Primogenito di tre figli, sin da bambino impegnato in parrocchia come ministrante, da adolescente ha iniziato l’esperienza del Cammino Neocatecumenale e l’incontro con la Parola di Dio ha suscitato la sua vocazione e motivato la scelta di entrare in Seminario, dopo il diploma di geometra, conseguito nel 2011. La testimonianza cristiana dei suoi genitori è stata determinante per la sua scelta: il padre, Vincenzo, è stato ordinato Diacono nel 2012 e il parroco don Giuseppe Zuzzè lo ha accompagnato nell’opera di discernimento vocazionale, sostenendolo spiritualmente e con la preghiera. Durante gli anni della formazione in Seminario ha compiuto diverse esperienze nelle parrocchie della Diocesi: Resuttano, S. Alberto Magno in S. Cataldo, S. Marco e S. Pietro a Caltanissetta.

Mercoledì scorso, 21 novembre, durante il Vespro nella Cappella del Seminario, Giuseppe ha prestato il giuramento di fedeltà per il ministero del diaconato, alla presenza del Vicario Generale Mons. Giuseppe La Placa e dei superiori della comunità del Seminario, suggellando così un percorso di formazione che trova nel diaconato una tappa determinante verso il sacerdozio”.