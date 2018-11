SUTERA – Il 27 novembre 2018 si è svolto a Sutera il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. I punti all’ordine del giorno trattati oltre agli adempimenti preliminari e all’ approvazione dei verbali della seduta precedente sono stati :

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di maggioranza avente ad oggetto: “Sospensione del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 per quanto riguarda le disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”,

-Variazione al bilancio di previsione 2018/2020.

La votazione inerente alla “Sospensione del Decreto-Legge 4 ottobre 2018” si è conclusa con voti favorevoli sette, da parte dei consiglieri di maggioranza e voti contrari due, da parte dei consiglieri di minoranza. La variazione di bilancio, invece, è stata approvata ad unanimità.