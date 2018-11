SUTERA . Consueto, quanto assai disagiato viaggio mattutino, quello di ieri, per gli studenti di Milena, Campofranco e Sutera che stavano percorrendo la strada provinciale Sutera Mussomeli per raggiungere la propria scuola di Mussomeli, allorquando per causa della strada non ripulita dal fango l’autobus finisce fuori strada con grande spavento dei pendolari, che sono subito scesi dall’autobus. L’episodio è avvenuto dopo il bivio di Caccione. Qui sono giunti i vigili del fuoco per rimettere in carreggiata il mezzo. Nel frattempo, sul posto, è stato inviato un altro pullman che ha provveduto a riportarli a casa.