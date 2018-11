SERRADIFALCO. Importante riconoscimento per Domenico Benfante (nella foto), trentasettenne cuoco serradifalchese. Quest’ultimo ha vinto il “Cappello d’Oro”, onorificenza professionale alla carriera. Il giovane cuoco serradifalchese ha ottenuto tale riconoscimento nel congresso “Les Toques blanches d’honneur” che s’è tenuto a Rimini nel Gran Hotel Rimini. Ad orghanizzare il premio è stata l’Associazione Italiana Cuochi. Domenico Benfante, che vanta esperienze di un certo rilievo in diversi rinomati ristoranti siciliani, è stato premiato dal presidente dell’Associazione Italiana Cuochi, Roberto Carcaugiu, e dalla direttrice generale Tania Re <Per i suoi meriti nel settore enogastronomico, con l’impegno di rispettare oggi e sempre le regole della buona cucina italiana nel mondo>. Il giovane chef, che attualmente lavora presso il Resort Scala dei Turchi a Realmonte, è presidente provinciale per Agrigento dell’Associazione Italiana Cuochi ed ha avuto modo, già nel 2016 di conquistare il suo primo cappello d’oro. Quello ottenuto a Rimini infatti è il suo secondo “Cappello d’oro” conquistato in ambito nazionale riuscendo a bissare una vittoria non facile considerata la gran concorrenza che ogni anno c’è in questo settore in continua evoluzione. Nonostante ciò Domenico Benfante è stato ancora una volta insignito di un’onorificenza che ne qualifica ulteriormente una carriera di chef fin qui ricca di soddisfazioni.