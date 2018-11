SERRADIFALCO. L’artista Giovanni Giambra ha inaugurato uno spazio culturale ed artistico permanente facendola diventare un’area espositiva nella quale lo scultore serradifalchese emigrato in Belgio potrà mettere in bella mostra le sue opere. Lo spazio è quello all’interno dell’atrio del complesso ospedaliero di Mont Godinne a Yvoir in Belgio. Lo spazio è stato inaugurato alla presenza, oltre che dello stesso artista serradifalchese, anche della responsabile della logistica e della comunicazione Marie Forseille e del dott. Marc Andre (nella foto con lo scultore). Giovanni Giambra s’è detto felice di poter avere a disposizione un suo spazio espositivo permanente. Lo scultore serradifalchese ha già sistemato le sue opere nel grande atrio del complesso ospedaliero di Mont Godinne e, d’ora in avanti, le sue opere potranno essere ammirate da migliaia di persone che giornalmente si recano in quello che è uno dei complessi ospedalieri più importanti e prestigiosi del Belgio.