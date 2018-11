SERRADIFALCO. Ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura del palazzo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto. E’ quello che ha deciso di fare la Giunta per risolvere il problema legato alle infiltrazioni di acqua verificatesi in alcuni punti della copertura del palazzo municipale a seguito delle recenti abbondanti precipitazioni che hanno determinato infiltrazioni di acqua al terzo piano del palazzo comunale. Le infiltrazioni hanno interessato vari ambienti e locali destinati ad uffici comunali determinando l’inagibilità di molte stanze ed il trasferimento di uffici e servizi, nonché il danneggiamento degli intonaci dei soffitti, delle pareti e dei controsoffitti interessati dalle infiltrazioni. Secondo l’ufficio tecnico, le infiltrazioni di acqua sarebbero da imputare alla dilatazione termica ed al progressivo deterioramento della guaina impermeabilizzante del solaio di copertura, che risulta in ampie zone distaccata dal fondo e visibilmente danneggiata. Pertanto, l’amministrazione comunale, con procedura di somma urgenza, ha deciso di intervenire per sistemare la copertura del palazzo comunale in modo da ripristinare la funzionalità dei vari uffici posti al terzo piano che, al momento, non sono agibili. I lavori sono stati affidati alla ditta Migliore Arte e Costruzioni srl di Serradifalco. La spesa complessiva prevista è 46.860 euro.