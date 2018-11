SERRADIFALCO. Non solo cinema ma anche teatro per Rosario Petix. L’attore serradifalchese è stato infatti tra i protagonisti assoluti al Teatro Metropolitan di Catania in occasione della rappresentazione della commedia teatrale “Non ti pago”. Un lavoro che avrebbe dovuto essere portato in scena dal grande Gilberto Idonea, l’attore e regista catanese scomparso appena un mese fa e che, per questa ragione, è stato diretto dal figlio Alessandro. La commedia, scritta da Eduardo De Filippo, ha costituito per il pubblico un classico partenopeo che ha letteralmente spopolato in un Teatro Metropolitan di Catania pieno in ogni ordine di posto sia in occasione del primo spettacolo che in quello di replica. Don Ferdinando Quagliola, gestore di un banco di lotto ossessionato dal gioco, è stato interpretato da Alessandro Idonea, mentre Rosario Petix ha interpretato la parte del suo antagonista, Mario Bertolini. L’attore serradifalchese ha interpretato mirabilmente il ruolo del personaggio continuamente bistrattato dal proprio capo perché colleziona vincite al lotto. Ad inasprire i loro rapporti ci ha pensato il defunto padre di Quagliola (la cui foto era proprio quella del grande Gilberto Idonea) che, apparendo in sogno a Bertolini, gli ha suggerito la quaterna giusta. Don Ferdinando, allora, rivendica i propri diritti sulla vincita sottraendogli la polizza a Mario e rispondendogli, per l’appunto, con quel “Non ti pago” che è anche il titolo stesso della commedia.