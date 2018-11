SERRADIFALCO. Il M5S di Serradifalco ha inviato lo scorso 15 ottobre un esposto denuncia alla Corte dei Conti a proposito delle motivazioni sulla bocciatura del rendiconto 2016 che ha poi portato allo scioglimento del consiglio comunale. Il M5S locale, in un comunicato, ha spiegato: <Il M5S ha fatto rilevare a sindaco, assessori presenti (Martino, Surrenti e Amato che in giunta avevano approvato il rendiconto) e ai consiglieri tutti che in questo schema di bilancio esiste una grande incongruenza nei residui attivi. Una differenza che si traduce in oltre 400.000 euro; non si capisce come si possano conservare a residui attivi i contributi per trasporti scolastici relativi ad annualità pregresse quando queste siano già state riscosse>. Il M5S ha poi sottolineato: <In base a questa dichiarazione sul bilancio, il M5S vota contrario, ma il sindaco e i suoi sottoposti si astengono e con questo comportamento il consiglio comunale decade>. Il M5S, <animato dalla voglia di tutelare gli interessi di tutti i cittadini di Serradifalco>, ha deciso così di inviare l’esposto denuncia alla Corte dei conti. Il sindaco Leonardo Burgio ha replicato sostenendo che ogni libero cittadino, anche senza svolgere ruoli istituzionali, ha il diritto di esporre eventuali passaggi che non ritenuti corretti. Nel condividere questa “scelta legittima”, ha tuttavia rilevato che tutte le figure che fino ad oggi si sono occupate del Rendiconto di gestione 2016 hanno espresso pareri discordanti rispetto a quanto sostenuto dal M5S e che molte di queste figure tecniche hanno compiuto percorsi di studi e ottenuto specializzazioni senza le quali non avrebbero potuto trattare l’argomento.