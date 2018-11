SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha approvato l’atto di indirizzo con il quale ha disposto l’integrazione oraria a favore dei due dipendenti a tempo determinato che svolgono la funzione di ausiliari del traffico. Si tratta di Giuseppina Provenzano e Pasquale Palumbo. Un atto di indirizzo dettato dal fatto che la Pm è dotata di un numero alquanto esiguo di operatori (appena 2 ispettori, di cui uno, Gaetano Butticè, facente funzione di responsabile del servizio) e, per l’appunto, dei due ausiliari del traffico. Questi ultimi hanno un rapporto di lavoro part time rispettivamente a 18 e 24 ore settimanali. E siccome la Pm, tra le tante sue esigenze di servizio, deve cercare di far fronte ad un controllo adeguato della circolazione e della sosta stradale in tutto il territorio comunale, l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover procedere all’integrazione oraria a favore dei due ausiliari del traffico. In particolare, è stata disposta un’integrazione oraria di 16 ore settimanali per Giuseppina Provenzano Giuseppina e di 10 ore per Pasquale Palumbo. L’integrazione oraria settimanale è stata fissata sino al prossimo 31 dicembre. Con quelle concesse per i due ausiliari del traffico, il numero di integrazioni orarie concesse a dipendenti a tempo determinato è destinato a salire a 13. In totale i dipendenti a tempo determinato in servizio al Comune di Serradifalco sono 30 di cui 27 ex Lsu a 18 ore e 3 Puc a 24 ore.