SERRADIFALCO. Per il 2018 le entrate derivanti da multe sono state stimate in 7 mila euro. Tale stima è stata effettuata dall’amministrazione comunale sulla base dei dati relativi alle sanzioni elevate nel 2017. A renderlo noto è stata la Giunta che, nell’approvare la destinazione dei proventi delle multe elevate dalla Polizia municipale, ha manifestato l’intenzione di utilizzare il 100% delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per il potenziamento dei servizi di Polizia Municipale. Un dato, quello dei 7 mila euro di multe stimato, in linea con quello degli anni 2015 e 2016 nei quali s’è attestato tra i 6 e i 7 mila euro. L’amministrazione comunale ha spiegato che il 50% di questa somma è destinato ad interventi di sostituzione, manutenzione, ammodernamento della segnaletica stradale (1.225 euro), al miglioramento della sicurezza stradale con interventi di manutenzione stradale di proprietà comunale (875 euro), al potenziamento delle attività di controllo circolazione stradale tramite l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per il Servizio di Polizia Municipale (1400 euro). Il restante 50 % (3500 euro) è destinato al potenziamento dei servizi di un corpo di Polizia municipale ridotto al minimo storico con soli due agenti di Pm a tempo determinato (di cui uno svolge funzione di responsabile del servizio) e due ausiliari del traffico a tempo determinato. Una situazione che si trascina ormai dal 2007 quando l’allora amministrazione Ricotta, che aveva un corpo di Pm con comandante, cinque agenti e tre ausiliari del traffico, dispose il trasferimento interno di tre componenti della Pm in altri uffici comunali senza che, da allora, si sia riusciti, prima la stessa amministrazione Ricotta e poi le successive guidate da Giuseppe Maria Dacquì e Leonardo Burgio, ad integrarne il numero. Pertanto, considerata l’esiguità del corpo di Pm e la necessità di migliorarne comunque l’efficienza ed efficacia dei servizi, questi fondi assumono un’importanza non trascurabile nel contesto di un corpo di Pm che necessiterebbe ben altro organico, considerato che Serradifalco presenta una popolazione di 6 mila abitanti con un territorio vasto necessitante di controlli a 360 gradi.