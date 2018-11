CALTANISSETTA – Martedì 27 novembre, a seguito dell’esito negativo avuto nel confronto aziendale dello scorso 16 novembre con la Mediterr Shock Absorbers S.p.A. (MSA), si sono incontrati presso il Centro per l’Impiego – Servizio XI di Caltanissetta, per la Segreteria dell’UGL Territoriale, il Dirigente sindacale Filippo Crucillà (nella foto), il Rappresentante Sindacale Aziendale dell’UGL Giuseppe Giaccio e per l’Azienda, il proprio Rappresentante Legale Vincenzo Mistretta accompagnato dai propri Consulenti del lavoro.

In detto incontro l’Azienda ha confermato il mantenimento della decisione già assunta con i propri atti, insistendo oltremodo, sul licenziamento collettivo di tutto il personale in forza presso l’unità di c.da Cusatino in Caltanissetta, mantenendo per adesso in servizio soltanto il personale amministrativo, mentre l’UGL, per il tramite del Dirigente sindacale Filippo Crucillà, ha rigettato ancora una volta tale posizione aziendale, richiedendo altresì la possibilità di ricorrere a soluzioni meno drastiche, nella considerazione che, una scelta tanto azzardata, graverebbe negativamente su tutto il territorio nisseno, oltre che sulla realtà familiare di ciascun operaio interessato.

A tal uopo, occorre ricordare che sono 21 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che rischiano il licenziamento collettivo e sui quali pesa la suddetta decisione aziendale, tutti operanti nell’unità produttiva di c.da Cusatino in Caltanissetta.

Pertanto, dalla discussione e grazie anche all’indicazione promanante dall’Ufficio del Centro per l’Impiego nisseno, è emersa la possibilità di valutare percorsi alternativi utili a scongiurare il peggio, da misurare soggettivamente e opportunamente con ogni singolo lavoratore.

Tant’è che, la UGL di Caltanissetta, ha già organizzato nei prossimi giorni, una assemblea dei lavoratori, al fine di vagliare ogni circostanza propedeutica alla auspicata soluzione, considerando anche la proposta sorta in sede di confronto.

Il prossimo 10 dicembre, le parti si rincontreranno presso il Centro per l’Impiego di Caltanissetta, per le ulteriori considerazioni di merito, risultanti dai lavori sindacali in corso di realizzazione.