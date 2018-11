Le Segreterie Confederali CGIL CISL UIL della provincia di Caltanissetta hanno partecipato e aderito al “Comitato viabilità” costituito a Mussomeli per promuovere, organizzare e rivendicare insieme a tutti i Sindaci del Vallone un investimento certo e tangibile per rendere sicure le strade di collegamento interno ed esterno dei 10 Comuni che da settimane sono sempre più isolati. Ignazio Giudice – Segretario Generale della CGIL – anche su delega di CISL e UIL è intervenuto sostenendo che coloro che si sono macchiati, cioè il ceto politico, del “reato strade insicure” hanno condannato intere generazioni alle precarietà, ad una vita difficile, faticosa e rischiosa, vale per gli studenti, per i lavoratori e per le tante donne che per partorire devono anche spostarsi per andare presso gli ospedali di Caltanissetta, Agrigento o Palermo. È vergognoso e ignobile lo stato delle strade ed i politici dovrebbero solo vergognarsi, forse per questo sono stati assenti. A noi – sindacato confederale unitario – servono fatti, ne annunci ne interrogazioni parlamentari. Dove sono i 32 milioni previsti nel patto per il Sud? Cosa blocca gli investimenti? Bisogna dare potere finanziario ai Sindaci per le opere pubbliche urgenti, così continuando più di 11 Comuni della provincia sono destinati ad uno spopolamento veloce con grande danno economico a più di 35 mila abitanti oltre all’economia riflessa che nasce dalla loro presenza nei vari Comuni. Hanno fregato il presente, per questo il comitato viabilità gradualmente promuoverà altre eclatanti iniziative pubbliche. Non fermarsi è l’appello condiviso!”