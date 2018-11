SANTA CATERINA. Il sindaco Antonino Fiaccato ha annunciato che saranno avviati nei prossimi giorni i primi controlli sulla raccolta differenziata che si effettua nel centro abitato. Tali controlli avranno la finalità di verificare se la raccolta differenziata viene fatta come si deve e se c’è chi, invece, contravviene a questa regola. Dunque, un vero e proprio “giro di vite” quello annunciato dal primo cittadino caterinese sui “furbetti” della differenziata. I controlli saranno effettuati da personale della Polizia municipale collaborati da personale addetto alla raccolta dei rifiuti. Il primo cittadino, nel ricordare che la raccolta differenziata dei rifiuti è un obbligo di legge, ha anche rilevato che i controlli saranno effettuati per consentire di scovare quanti la raccolta differenziata non la praticano arrecando danno all’ente comunale che, per altro, lo scorso anno è risultato l’ultimo tra i Comuni della provincia di Caltanissetta in questa speciale classifica in materia di differenziata.