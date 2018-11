SANTA CATERINA VILLARMOSA – Il Meet Up Movimento 5 Stelle Santa Caterina Villarmosa rende noto di aver scritto (prot.n.10372 ) al Sindaco per individuare una zona per la realizzazione di una piazzola, nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, da adibire a base per l’elisoccorso, in quanto si ritiene che sia un servizio di grande importanza e di grande utilità per i cittadini caterinesi poiché fino ad oggi gli elicotteri hanno avuto non pochi problemi a trovare una zona in cui atterrare per prestare soccorso.

Inoltre è stata segnalata con lettera prot.n.10895 al Sindaco un disagio che riguarda molti studenti caterinesi che nel pomeriggio molto spesso trovano la biblioteca comunale chiusa. Chiediamo di sapere quali sono i motivi di questo disservizio per gli studenti e fruitori della nostra biblioteca e di porre rimedio nel più breve tempo possibile, consapevoli che il servizio culturale della biblioteca andrebbe potenziato e non sacrificato come oggi appare. Attendiamo di sapere quali i motivi e i rimedi che l’amministrazione intende attuare.

Giuseppe Gangi, Portavoce Meet Up M5S S.Caterina Villarmosa