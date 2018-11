SAN CATALDO – Nel pomeriggio di sabato 24 novembre i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno denunciato a piede libero due giovani, di 28 e 30 anni, entrambi residenti in provincia di Agrigento, colti durante un tentativo della cosiddetta “truffa con lo specchietto”.

I due, a bordo di VW Golf, hanno simulato un piccolo incidente in pieno centro storico a San Cataldo, accusando un 80enne di aver “toccato” con la vettura che stava guidando lo specchietto della loro auto. Nel frattempo giungevano i Carabinieri nel corso di una normale pattuglia che constatavano l’infondatezza della richiesta risarcitoria da parte dei due ragazzi, anche attraverso la visione delle telecamere presenti in zona che dimostravano il fatto che il piccolo sinistro in realtà non si era mai verificato.

I due ragazzi sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa e nei loro confronti verrà proposto un foglio di via obbligatorio.