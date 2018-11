SAN CATALDO. “Scarichiamo l’App “Cuore Nostro”. A lanciare questo appello è stato l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa (nella foto). L’app in questione è una dotazione prevista nel progetto Cuore Nostro che è stato messo a punto per migliorare non solo la dotazione dei defibrillatori in città per renderla cardioprotetta quanto più possibile, ma anche per consentire di localizzare il più vicino defibrillatore nella Città di San Cataldo. L’assessore pertanto, considerata l’importanza che una simile App può avere per salvare la vita di una persona, ha invitato i cittadini a scaricare l’App Cuore Nostro affinchè ognuno possa avere le giuste coordinate di direzione e trovare nel più breve tempo possibile il più vicino defibrillatore.