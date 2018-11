SAN CATALDO. Ennesima tappa della stagione concertistica organizzata dall’associazione Giuseppe Amico Medico e dal Comune di San Cataldo nel Cine Teatro Marconi. Sabato 1° dicembre alle ore 19 si svolgerà il concerto per oboe e pianoforte con Carlo Mistretta (oboe) e Fabrizio Aquilina (pianoforte). Un evento da non perdere considerato che il piccolo Carlo Mistretta, giovane talento di appena 13 anni, sarà reduce dalla trasmissione “Prodigi” in onda il 30 novembre su Rai 1.