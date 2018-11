SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha annunciato la ripresa della raccolta dei rifiuti in Città. <Questa mattina – ha rilevato – vi è stato qualche disguido nel prelievo in alcune zone a causa di due guasti e del fatto che alcuni mezzi erano di dimensioni grandi ed inadeguati per le viuzze del centro storico>. Il primo cittadino ha anche confermato che nella giornata di domani, 6 novembre, saranno integralmente svuotati gli accumuli a bordo strada in prossimità dei cassonetti. Infine, s’è scusato con la cittadinanza per i disguidi che si sono in precedenza registrati.