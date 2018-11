SAN CATALDO. Sono iniziati stamani gli incontri con gli studenti sancataldesi in vista della quarta edizione della “Giornata dei diciottenni” che avrà luogo il prossimo 11 dicembre al Cine-Teatro “Marconi”. Si tratta, come ha spiegato l’assessore comunale alla pubblica istruzione Maria Concetta Naro, un evento importante che vede il coinvolgimento di tutti i ragazzi sancataldesi che raggiungono la maggiore età dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso. In particolare, oggi è stata la volta degli studenti dell’Istituto Agrario “Livatino” di cui è dirigente la prof. Giuseppina Terranova. Nell’occasione, sotto la guida della prof. Adriana Giglio, gli alunni hanno interagito con l’assessore alla pubblica istruzione mostrando grande interesse e partecipazione nel corso dell’incontro che s’è svolto nell’Istituto professionale sancataldese.