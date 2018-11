SAN CATALDO. In occasione del 280° anniversario della Dedicazione della Chiesa Madre di San Cataldo in programma il prossimo 9 maggio 2019 sono stati invitati all’evento tutti i religiosi e religiose sancataldesi sparsi nel mondo. Sarà l’occasione per conoscersi e fare conoscere alla comunità sancataldese la varietà dei carismi che lo Spirito Santo ha suscitato nella comunità Ecclesiale di San Cataldo e nelle famiglie, e di pregare ed incoraggiare perché altre/i giovani possano seguire la propria vocazione. I religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate, originari di San Cataldo si ritroveranno in Chiesa Madre mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2019. Se qualcuno fosse a conoscenza di religiosi/e sancataldesi, può comunicare i loro nomi, anche con un messaggio privato su Facebook, oppure tramite l’indirizzo e-mail info@madrice.it oppure telefonando al numero 0934587018.