SAN CATALDO. Dopo i tanti disagi provocati nella giornata odierna, il maltempo non accenna a concedere pause nemmeno per sabato 3 novembre Il sindaco Giampiero Modaffari ha reso noto che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato che il 3 novembre, è prevista allerta meteo idrogeologico ed idraulico rosso. Dunque, massimo livello di allerta per via del maltempo. Il primo cittadino ha anche comunicato di aver subito attivato il Centro Operativo Comunale e messo in preallerta il nucleo volontari della Protezione civile comunale. Infine ha anche raccomandato di limitare al massimo gli spostamenti, da effettuare soltanto in caso di effettiva necessità. Ha anche annunciato che a breve emanerà una ordinanza sindacale per la chiusura di scuole, cimitero e spazi a verde della Città con presenza di alberi di alto fusto.