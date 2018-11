SAN CATALDO. S’è svolta ieri, su richiesta dei lavoratori ex Geo Agriturismo di San Cataldo un’assemblea sindacale. Nel corso dell’incontro gli stessi lavoratori hanno manifestato preoccupazione per il loro futuro occupazionale a seguito del contenuto del verbale siglato in data 31 ottobre da parte di alcune organizzazioni sindacali, sindaco e società. Secondo la Ugl, tuttavia, <Da quel verbale si evince l’assenza di garanzie future poiché i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono derubricati al ruolo di precari>. Pertanto la Ugl ha chiesto un incontro urgente con tutti gli attori firmatari di questo accordo al fine di trovare soluzioni che scongiurino quello che l’Ugl ha definito un possibile <epilogo negativo per questi lavoratori che prestano servizio ormai da tanti anni in questa società e che corrono il rischio di ritrovarsi senza posto di lavoro e nella disperazione più profonda>.