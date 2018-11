SAN CATALDO. All’indomani del maltempo che ha interessato il territorio sancataldese oggi è stato effettuato un sopralluogo in diverse zone della città a seguito di alcune segnalazioni di buche in città e in zone periferiche, per vie della piogge copiose delle ultime settimane. In particolare, sono stati già effettuati interventi in via Turati, Padre Pio da Petralcina, via Colajanni, via Ferdinando I, via Bloy, via Padre Angelico Lipani, via Don Minzoni, via Gregorio XVI. Inoltre con il sindaco è stato effettuato un sopralluogo in una zona limitrofa al comune di San Cataldo che risulta in territorio nisseno. Il tutto al fine di approntare interventi adeguati che consentano di sistemare le strade duramente provate dal maltempo.