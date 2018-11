SAN CATALDO. Il presidente del comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa (nella foto), ha annunciato che lunedì prossimo, 26 novembre, presenterà nella sala del Comitato di Quartiere Pizzo Carano Sant’Anna gli eventi Natalizi che si svolgeranno all’interno del quartiere. Gli evento sono stati organizzati <a costo zero coinvolgendo varie realtà della Città di San Cataldo e della provincia. Per la prima volta più di 20 eventi per le famiglie di Sant’Anna così anche per i bambini del quartiere>. Gli eventi natalizi quest’anno saranno patrocinati dall’Assessorato al turismo e spettacolo della Regione Sicilia.