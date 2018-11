SAN CATALDO. Domenica prossima, 25 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo, prendono il via i festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione, Patrona e Titolare della Chiesa Madre di San Cataldo. Quest’anno la data dell’8 dicembre segnerà anche il cammino di preparazione al solenne anniversario del 280° anno di Dedicazione della Chiesa Madre che sarà celebrato il prossimo 9 maggio 2019. Da dicembre a maggio, sarà un tempo di grazia e di preparazione a questo evento importantissimo nel cammino ecclesiale della nostra Città. La Chiesa Madre, infatti, come un albero della vita, affonda le sue radici nella tradizione e nella fede dei padri e continua a produrre frutti buoni lungo la sua storia.