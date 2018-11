SAN CATALDO. E’ stato effettuato stamani in tutto il territorio comunale dai Carabinieri della Tenenza di San Cataldo un controllo antidroga con l’utilizzo di unità cinofile di Palermo. Sono stati controllati i plessi scolastici al fine di prevenire lo spaccio e il consumo di droghe tra i giovanissimi. I controlli, che saranno periodicamente ripetuti, hanno comunque dato esito negativo. Nel contempo sono state effettuate perquisizioni domiciliari a casa di alcuni pregiudicati locali. I controlli hanno portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un giovane di 24 anni di San Cataldo. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish e 12 grammi di marijuana. Nel momento in cui i carabinieri hanno suonato alla sua porta, il ventiquattrenne ha consegnato spontaneamente parte dello stupefacente ai militari dell’Arma, ma il fiuto dell’unità cinofila ha permesso il rinvenimento di altra droga per cui è scattato l’arresto. Il ventiquattrenne è difeso dall’Avvocato Michele Ambra e si trova al momento agli arresti domiciliari.