SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha consegnato oggi a Palermo alla Regione gli elaborati tecnici per l’attivazione dei cantieri di lavoro in Città. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Il primo cittadino ha anche sottolineato che ora è in attesa solo dei tempi per l’approvazione ed il relativo finanziamento al fine di iniziare concretamente i lavori previsti. I cantieri riguarderanno lavori di rifacimento dei marciapiedi esistenti in via Lambruschini tratto 1compreso tra il V/le dei Platani e via Montessori; Lavori di rifacimento dei marciapiedi in Vittorino da Feltre e via delle Rose nel tratto compreso tra la stessa via Vittorino da Feltre e la via Montessori; Lavori di rifacimento dei marciapiedi della via Segesta nel tratto compreso tra la via Lambruschini e via Montessori. Previsti anche cantieri per i lavori di rifacimento tratti vari di pavimentazione marciapiedi di via Genova, via Milano e La Marmora area sede del mercato merceologico settimanale; lavori di rifacimento marciapiedi in viale dei Tigli tratto compreso tra via Firenze e via Milano. Previsto anche un cantiere nella zona archeologica di Vassallaggi per i lavori di pavimentazione della strada di accesso al sito archeologico di “Vassallaggi”, mentre per la zona del campo sportivo sono previsti lavori di demolizione e ricostruzione muri di delimitazione marciapiedi lungo la via Trieste con rifacimento di intonaco esterno e tratti vari di pavimentazione marciapiedi di via Trappeti nel tratto compreso tra via Ruggero Settimo e Piazza Risorgimento.