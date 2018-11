SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha annunciato che il dipartimento regionale dell’istruzione, servizio dell’edilizia scolastica, ha reso noto che il Comune di San Cataldo è stato destinatario di sette erogazioni di contributi per la valutazione del rischio sismico ad altrettanti edifici scolastici comunali. Per l’amministrazione comunale una soddisfazione non di poco conto, considerato che i contributi consentiranno di verificare in maniera adeguata il rischio sismico nei locali scolastici comunali. In particolare, per la scuola media Carducci Balsamo di via mons. Cammarata il contributo è stato di 21985 euro; per la scuola primaria San Giuseppe di via Santa Maria Mazzarello 37.455,19 euro; per la scuola media Carducci di Via Indipendenza 26.050 euro, per la palestra della scuola primaria San Giuseppe 12.282 euro; per la palestra della scuola media Carducci 8390 euro; per la scuola primaria Cristo re di Viale dei Platani 32.169 euro e infine per la scuola secondaria di primo grado Carducci di via mons. Cammarata 11.727 euro. La Regione ha trasmesso le relative convenzioni che dovranno essere sottoscritte dall’amministrazione comunale e inviate nuovamente al Dipartimento regionale alla pubblica istruzione entro 30 giorni.