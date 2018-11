SAN CATALDO. S’è verificata una carenza straordinaria negli ospedali del territorio di sangue B positivo. A renderlo noto è stata l’associazione Donatori AbZero di San Cataldo che ha lanciato un appello a tutti i donatori affinchè si possa far fronte a questa urgenza. Nel contempo, l’associazione ha ricordato che è possibile donare il sangue al centro raccolta sangue, piano terra ospedale Raimondi tutti i lunedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 11.30 per far fronte alla carenza di sangue.