SAN CATALDO. Un appello al buon senso civico. E’ quello che ha fatto il sindaco Giampiero Modaffari a proposito della situazione rifiuti. Il primo cittadino ha rilevato: <A seguito del subentro di un nuovo gestore nel servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante l’impegno nel cercare di riportare la situazione al momento ante-crisi, si assiste viceversa, nonostante il servizio di raccolta di tipo porta a porta sia pressoché ritornato alla quasi normalità, ad una produzione di rifiuti indifferenziati assolutamente anormale rispetto alle quantità giornaliere prodotte pari a 8,5 tonnellate>. Una situazione deplorevole, dal momento che, secondo il sindaco: <I contenitori a bordo strada dopo che vengono svuotati, sono quasi immediatamente riempiti di indifferenziata a qualunque ora del giorno. Sembra quasi che si siano rotte tutte le regole di civiltà e buon senso che con grande sacrificio e partecipazione avevano fatto sì che la nostra Città fosse presa a modello dagli altri Comuni della Provincia e non solo!>. Tuttavia, secondo Modaffari, <E’ veramente un peccato vedere vanificati tutti i sacrifici fatti, ed è per questo motivo che invito i nostri concittadini a rivedere le buone abitudini che sembrano ormai dimenticate: differenziare e conferire nella indifferenziata soltanto le minime frazioni non differenziabili>. Il primo cittadino ha infine comunicato che il gestore del servizio rifiuti ha rassicurato circa il fatto che, entro i primi giorni della prossima settimana, riuscirà a portare tutto alla normalità.