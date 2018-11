SAN CATALDO. Meteo Allerta Arancione per la giornata di sabato 10 novembre. A renderla nota è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Il primo cittadino ha comunicato che il dipartimento regionale per la protezione civile ha diffuso per sabato 10 novembre l’allerta meteo Arancione (preallarme) per condizioni meteo avverse. L’allerta è riferita al rischio idrogeologico e idraulico per possibili rovesci o temporali. E’ pertanto necessario prestare attenzione al transito nei sottopassi e nelle zone urbane dove può verificarsi un consistente deflusso d’acqua in caso di temporali. Il sindaco ha invitato la cittadinanza a non parcheggiare o sostare in prossimità di cartelli pubblicitari e alberi ad alto fusto. Inoltre ha anche chiesto di prestare attenzione negli spostamenti. L’allerta arancione diramata dalla protezione civile si riferisce alle prime ore di domani, sabato 10 novembre e per le successive 24/36 ore.