RESUTTANO – Una riunione preliminare, nel palazzo vescovile di Caltanissetta , tra mons. Pino La Placa Vicario Generale, referenti di pastorale familiare giovanile e catechetica e l’arciprete di Resuttano don Ignazio Carrubba, ha dato l’avvio alla programmazione per le due giornate dell’IGF del prossimo maggio che si terranno a Resuttano. E così qualche settimana dopo, esattamente nei giorni scorsi, gli addetti ai lavori si sono riuniti esattamente presso la chiesa delle Anime Sante di Resuttano, dove don Pino La Placa, assistente spirituale dell’Ufficio pastorale familiare, ha introdotto i lavori che ha registrato la comunicazione della tabella di marcia da seguire in occasione del prossimo annuale raduno primaverile diocesano. Presenti tutti i protagonisti dell’Igif. Don Pino La Placa, l’Ufficio Pastorale Familiare con Oscar Vancheri , i coniugi Renato e Rosaria D’Antoni, Sandro e Marinella dell’Utri e i direttori Lino e Maria Di Mattia,. Per l’Ufficio pastorale giovanile c’erano il direttore don Rino Alongi e la responsabile Gaia Randazzo; c’era, anche, il direttore dell’ufficio catechistico don Salvatore Rumeo. Tra le autorità locali presenti, l’arciprete don Ignazio Carrubba, il sindaco Rosario Carapezza , il presidente del consiglio comunale Vincenza Mazzarisi, il comandante della stazione dei Carabinieri Giuseppe Manna, il presidente della Pro Loco Giuseppe Sabatino e tantissimi fedeli ed esponenti della comunità resuttanese. E’ stato illustrato il programma della due giorni, sabato, con l’arrivo del baciere portato dai giovani di Montedoro, a seguire la “serenata” a Maria, l’Adorazione Eucaristica ed uno spettacolo. Domenica mattina, previsto l’arrivo dei ragazzi, l’accoglienza dell’IGF, la celebrazione della messa solenne, diversi eventi , mentre la chiusura è prevista in serata. C’è da dire che prossimamente verranno costituite delle commissioni a Resuttano e si comincerà a lavorare per organizzare al meglio un evento ritenuto storico per la comunità resuttanese.