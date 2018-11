In Promozione la gara tra la Libertas Racalmuto e il Vallelunga non s’è disputata in quanto, a causa del maltempo, è stata rinviata al prossimo 7 novembre. La società del Vallelunga ha ringraziato quella della Libertas Racalmuto per la signorilità sportiva dimostrata nell’occasione. Dunque, niente impegno domenicale per il Vallelunga che sarà di scena a Racalmuto, ma solo mercoledì prossimo quando la gara, che avrebbe dovuto essere disputata oggi, sarà recuperata. Altre gare sono state rinviate, mentre alcune sono state disputate. Ecco il quadro e la classifica provvisoria.

PROMOZIONE GIRONE A – 9^ Giornata

Albatros Fair Play – Olimpica Akragas 28/11/18 ore 14:30

Balestrate – Football Club Gattopardo 0-1

Casteltermini – Oratorio S. Ciro e Giorgio 07/11/18 ore 14:30

Cinque Torri Trapani – Don Carlo Misilmeri 14/11/18 ore 14:30

Libertas 2010 – Vallelunga 07/11/18 ore 14:30

Salemi 1930 – Monreale 0-1

Villabate – Kamarat 28/11/18 ore 14:30

Vis Borgo Nuovo – Don Bosco Partinico 0-1

Classifica

Salemi 1930 21

Monreale 21

Oratorio S. Ciro e Giorgio 19*

Don Carlo Misilmeri 17*

Casteltermini 14*

Albatros Fair Play 13*

Football Club Gattopardo 13

Vallelunga 12*

Olimpica Akragas 12^**

Don Bosco Partinico 11

Balestrate 7

Libertas 2010 7*

Cinque Torri Trapani 7*

Villabate 6^*

Kamarat 5**

Vis Borgo Nuovo 3

*Una partita in meno

**Due partite in meno

^Un punto di penalizzazione