Pari esterno 2-2 con doppia rimonta. E’ quello che ha ottenuto la Nissa Fc di Fabrizio Ponticello sul campo della Leonfortese oggi pomeriggio (nella foto). Un risultato complessivamente meritato per la compagine nissena costretta per due volte ad inseguire il proprio avversario. La partita non sembrava essersi messa bene per i nisseni in quanto, già dopo appena un minuto l’arbitro ha concesso un penalty ai padroni di casa realizzato da Inveninato. Al 10′ altro rigore per la Leonfortese, ma stavolta Inveninato non ha fatto centro fallendo l’opportunità del raddoppio. Intorno alla mezzora sono finiti anzitempo negli spogliatoi Penalva per la Nissa e Barcellona per la Leonfortese. La partita comunque è rimasta in bilico fino al 40′ quando il giovane nisseno Ferrauto con un gran tiro ha ottenuto il pari. Immediata, tuttavia, è stata la replica dei padroni di casa che poco dopo al 44′ sono andati in gol con l’attaccante Russo. Il gol del 2-2 finale è arrivato a dieci minuti dalla fine ad opera di Touray, attaccante classe 2001, che ha finalizzato al meglio una rapida ripartenza della sua squadra permettendo così alla Nissa Fc di conquistare un punto importante su un campo difficile come quello della Leonfortese.