In Prima categoria una grandissima Master Pro San Cataldo ha sconfitto con un netto 0-3 esterno il Città di Nicosia conquistando la sua terza vittoria di fila e il secondo posto in classifica. Momento d’oro, dunque, per la compagine sancataldese allenata da Aldo Cammarata che ha battuto in trasferta un combattivo Città di Nicosia. A sbloccare il match ci ha pensato su calcio di rigore dopo 14 minuti Luigi Di Marco. Un tiro dagli 11 metri che, una volta realizzato, ha permesso alla squadra sancataldese di gestire il match come meglio non avrebbe potuto. La gara, poi, la Master Pro l’ha chiusa nella ripresa quando Giacomo Scrudato, con una splendida doppietta ha messo la parola fine sul match segnando le altre due reti con le quali la Master Pro ha chiuso lo score sul 3-0 finale. Una vittoria importante quella ottenuta a Nicosia da parte di una Master Pro che s’è confermata squadra in grado di impensierire e creare difficoltà a chiunque.