Promossa dalla locale sezione di SiciliAntica , avrà luogo venerdì 16 novembre la presentazione del 6° numero della rivista semestrale Studi Storici Siciliani.

L’appuntamento culturale si svolgerà alle ore 18,00 presso la Sala degli arcipreti della parrocchia “Immacolata Concezione”, Chiesa Madre di Santa Caterina Villarmosa.

Dopo il saluto del Presidente di SiciliAntica di Santa Caterina Villarmosa Arch. Vito Pietro Giangreco, interverranno: la Prof.ssa Sonia Zaccaria, presidente del comitato scientifico della rivista e docente di Filosofia e Storia al Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta; la Prof.ssa Simona Modeo, docente di Lettere, archeologa e presidente regionale di SiciliAntica, e gli studiosi di storia Filippo Falcone e Gero Difrancesco.

In merito all’impegno culturale della rivista dice il suo direttore Filippo Falcone: “La nostra vuole essere un’impegnativa scommessa di ricerca storica del nostro territorio, anche e soprattutto, come impegno civile, proponendo formule e modalità che abbiano come obiettivi primari la conoscenza del nostro passato, senza sottacere anche aspetti ambivalenti, per formulare percorsi conoscitivi e forme di comprensione della storia, oltre gli stereotipi e i luoghi comuni”.

In merito all’iniziativa dichiara l’Arch. Vito Pietro Giangreco: “In questo incontro, gli studiosi e autori degli articoli pubblicati esporranno alcuni aspetti delle loro ricerche mirate a comprendere meglio il nostro essere siciliani”. Ed ancora: “Sicuro che un vero e profondo approfondimento culturale costituisca il mezzo più importante per dare delle risposte alle problematiche che hanno trovato drammatico culmine nei fatti che tanto dolore hanno ultimamente addotto la nostra comunità”.