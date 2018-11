SERRADIFALCO. Nasce una nuova realtà pallavolistica a Serradifalco. Si tratta del Falco Volley Totò Faraci. Il nuovo soggetto sportivo è dedicato alla memoria di Totò Faraci nella foto), indimenticata icona della pallavolo nissena e regionale morto quattro anni fa. Una memoria non casuale, quella che il Falco Volley ha inteso ricordare, anche perché il tecnico nisseno, prima di morire, aveva lavorato al progetto che prevedeva la possibilità di creare una realtà pallavolistica serradifalchese. Un progetto che stava andando a gonfie vele, ma che successivamente ha conosciuto un periodo di stasi dovuto anche alla mancanza del palazzetto dello Sport “Fausto Coppi”, ormai da anni chiuso. Un progetto il Falco Volley Totò Faraci, reso possibile grazie alla sinergia con l’Istituto scolastico comprensivo “Filippo Puglisi” della dirigente scolastica Anna Maria Nobile che ha dato la propria disponibilità per l’utilizzo della palestra scolastica di via Cavalieri di Vittorio Veneto che sarà utilizzata dal Falco Volley il martedì e il giovedì di ogni settimana per consentire lo svolgimento delle attività della scuola di mini volley e per quelle delle squadre Under 11 – 16. Il coordinamento delle attività è affidato a Lea Nicitra, giocatrice serradifalchese della Nike San Cataldo che ha sempre avuto nel sangue la passione per la pallavolo non solo sul piano agonistico, ma anche su quello tecnico. In questo senso, la presentazione del nuovo progetto del Falco Volley Totò Faraci è prevista per domani 8 novembre alle ore 18 nella palestra scolastica dell’Istituto comprensivo “Filippo Puglisi” di via Cavalieri di Vittorio Veneto alla presenza, tra gli altri, del presidente del comitato Akranis Massimo Scibetta. Chiunque fosse interessato a far parte del Falco Volley per iscriversi alla scuola di mini volley e Volley Under 11- 16, può farlo telefonando a Lea Nicitra al numero 3738457510.