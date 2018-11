Intenso week-end per la Nissa Rugby impegnata in … piazza ed in campo.

In piazza Garibaldi, a Caltanissetta domenica 25 novembre a partire dalle ore 9 (e fino alle 12.30), nella quarta edizione del Salus Festival in occasione della “Corsa, passeggiata della salute e pedalata in rosa”: organizzata dal Salus in collaborazione con Coni, Fidal e Fci. La Nissa Rugby, dirigenti ed atleti, allestirà un gazebo informativo sulla propria attività sportiva e didattica. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che quest’anno festeggia i dieci anni di attività, fornirà informazioni anche su come partecipare ai settori giovanili ed iniziare ad appassionarsi alla palla ovale. Il Salus Festival è la manifestazione promossa dall’assessorato regionale della Salute e dal Cefpas (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario), con l’obiettivo di diffondere la cultura della salute e dei sani stili di vita, puntando sull’importanza della prevenzione.

In campo, Fincantieri di Palermo domenica 25 novembre a partire dalle ore 13.30, impegno casalingo per il XV Rugby Sicilia Occidentale: Under 16 e 18, contro i pari età dei Briganti di Librino. La compagine giovanile XV Rugby Sicilia Occidentale raggruppa i giovani di Nissa Rugby, Palermo Rugby e ASD Rugby Elimi Trapani. Il XV R.S.O svolge tre sedute di allenamento: due con sede nei propri club ed una a Caltanissetta o Palermo alternandosi settimanalmente.