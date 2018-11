MUSSOMELI –A causa del cattivo tempo per la giornata del primo novembre, già preannunciato dal meteo, il previsto corteo pomeridiano, promosso dal Clero, Autorità Civili e Militari, Confraternite ed Associazioni , in direzione del Camposanto per l’omaggio floreale ai defunti , intorno a mezzogiorno, è stato annullato. Pioggia e fitta nebbia hanno caratterizzato la giornata di oggi nell’intero territorio.