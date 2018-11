MUSSOMELI – DISTRIBUZIONE IDRICA – AVVISO (sabato 10 novembre 2018)- Un’informativa del sindaco Catania rende noto che “è stata emessa una ordinanza per il DIVIETO DI USO A FINI POTABILI dell acqua in distribuzione a partire da domani e fino a nuove disposizioni. MUSSOMELI – DISTRIBUZIONE IDRICA – AVVISO (sabato 10 novembre 2018)- Un’informativa del sindaco Catania rende noto che “è stata emessa una ordinanza per il DIVIETO DI USO A FINI POTABILI dell acqua in distribuzione a partire da domani e fino a nuove disposizioni.

Tale ordinanza si è resa necessaria in seguito alla nota ricevuta dal gestore del servizio idrico (caltaqua) e dall’ ASP di Caltanissetta che ci informa che l acqua in distribuzione ha superato, anche se di poco, i livelli di torbiditá a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi che hanno provocato sversamenti di fango nell’invaso FANACO. Al fine di non interrompere la distribuzione idrica creando disagi alla popolazione ho preferito, dunque, emettere una ordinanza che obbliga Caltaqua a continuare la distribuzione esclusivamente per usi civili (doccia, scarico bagno, igiene personale e puliziz della casa, etc.). È vietato l’uso a fini alimentari. Vi informaró nelle prossime ore sugli sviluppi. Il Sindaco Giuseppe Catania”

