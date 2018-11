MUSSOMELI – “Il grande lavoro di progettazione messo in campo dall’Amministrazione Comunale di Mussomeli e dai suoi uffici che ci ha permesso di costruire un imponente parco progetti in questi ultimi due anni, informa il sindaco Catania, comincia a prendere corpo.

Partiti, nella sostanza, lo scorso lunedì 19 novembre 2018, i lavori di realizzazione del CCR di Mussomeli finanziati Assessorato regionale all’ energia, con fondi comunitari, per un importo di circa 700 mila euro. Approvati i progetti, conclude Catania, ora cominciano a partire i primi cantieri di lavoro. Entro pochi giorni, inoltre, saranno avviati nuovi cantieri”.